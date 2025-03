Miami: Matteo batte Gaston all’esordio, Lorenzo piega Auger-Aliassime e agli ottavi trova Djokovic. C’è Paolini-Osaka nel femminile. Berrettini e Musetti, prosegue il nostro sogno americano

C’è ancora dell’azzurro vivo a Miami. Nel Masters 1000 della Florida che completa il Sunshine Double americano, e che purtroppo ha già registrato plurime uscite di scena, le buone notizie ieri sono arrivate dapprima da Matteo Berrettini. Il gigante romano ha spezzato il suo personale tabù nel torneo ed entrando direttamente al secondo turno ha guadagnato il pass per il terzo battendo il lucky loser francese Hugo Gaston (n.88) col punteggio di 4-6 6-3 6-3. Matteo non aveva mai vinto un match in tre partecipazioni. Incontrerà stasera nei sedicesimi, non prima delle 19.30 italiane, il belga Zizou Bergs, numero 51 Atp fresco di vittoria su Rublev. Matteo si sta sempre più ritrovando e se anche il rovescio si mette a funzionare, possono essere dolori per tutti.

Poi è stato Lorenzo Musetti ad attirare applausi. L’azzurro, numero 16 del ranking, si è imposto in rimonta in tre set sul canadese Felix Auger-Aliassime, numero 19 Atp, con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. Agli ottavi ‘Muso’ affronterà Novak Djokovic che ha piegato l’argentino Ugo Carabelli 6-1 7-6(1). Da rimarcare come il toscano sia tornato a battere un top 20 dopo un anno, e come mai fosse riuscito prima di ieri a prevalere sul canadese sul veloce. Dopo l’uscita al terzo turno a Indian Wells, Musetti si ripropone con tutto il suo talento. Ieri in risposta ha fatto la differenza, pochi poi gli errori gratuiti. Alle 16 italiane, nel torneo femminile, Jasmine Paolini (n.7) affronta agli ottavi la giapponese Naomi Osaka vincitrice di 4 Slam e ora scesa al numero 61. Ieri Jas, in coppia con Sara Errani, è però uscita dal torneo di doppio perdendo contro la spagnola Bucsa e la giapponese Kato col punteggio 6-7 (4) 2-6.