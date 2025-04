Masters 1000 di Monte Carlo, Musetti-Tsitsipas: orario e dove vedere la sfida

Monte Carlo, 10 aprile 2025 - In campo per raggiungere per la prima volta in carriera la semifinale al Masters 1000 di Monte-Carlo, il primo grande torneo della stagione sulla terra rossa. E' questo l'obiettivo di Lorenzo Musetti, carico dopo aver tagliato il traguardo dei quarti di finale grazie alla vittoria nel derby contro Matteo Berrettini, sconfitto con un doppio 6-3. Questo è stato il primo incontro nel Principato nel quale il toscano, testa di serie numero 13, non è partito in svantaggio: nelle prime due uscite infatti, il carrarino si era ritrovato sotto di un set contro il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3) e successivamente contro il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2). Stavolta, dall'altra parte della rete l'azzurro troverà Stefanos Tsitsipas, numero 6 del seeding e campione in carica. L'ellenico è reduce dall'affermazione ai danni del portoghese Nuno Borges (6-1, 6-1), che ha fatto seguito al successo contro l'australiano Jordan Thompson (4-6, 6-4, 6-2). Chi riuscirà a superare il turno se la vedrà in semifinale con il vincente del duello fra Alex de Minaur e Grigor Dimitrov.

I precedenti fra i due

Questa sarà la sesta volta che Musetti e Tsitsipas si sfideranno. Fino a questo momento, è stato un dominio del greco, che si è aggiudicato tutti e cinque i match disputati, di cui quattro sulla terra rossa. L'ultimo incrocio risale al 2023, quando l'ellenico si è imposto con un doppio 7-5 negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Nello stesso anno, il nostro portacolori si è dovuto arrendere anche nella semifinale di Barcellona (6-4, 5-7, 6-3). Le altre vittorie di Tsitsipas sono datate 2021: nella semifinale a Lione (4-6, 6-3, 6-0) e sempre in semifinale, ma ad Acapulco (6-1, 6-3).

Orario e dove vedere la sfida

La partita fra Musetti e Tsitsipas va in scena venerdì 11 aprile sulla terra rossa del Court Rainier III. Trattandosi del quarto incontro a partire dalle 11 dopo Fokina-Popyrin, Fils-Alcaraz e Dimitrov-de Minaur, non inizierà prima delle 14:30. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su Now e Tennis Tv.

Leggi anche: Tennis, Lucrezia Stefanini agli Internazionali d'Italia