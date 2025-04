ATP Challenger Monza: Federico Cinà sfida Raphael Collignon al Villa Reale Tennis

Parte con il botto l’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25 sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis. Il sorteggio del tabellone principale effettuato ieri ha infatti riservato al belga Raphael Collignon, testa di serie numero 1 e 92esimo giocatore del mondo la wild card Federico Cinà, diciottenne palermitano e attesissimo protagonista dopo i brillanti risultati delle ultime settimane. Figlio di Francesco, ex storico allenatore della top ten Roberta Vinci, ha mostrato una crescita esponenziale con la finale nel Challenger di Hersonissos e il secondo turno nel Masters 1000 di Miami, dove ha battuto l’argentino Francisco Comesana prima di arrendersi, senza sfigurare, a Gregor Dimitrov. Molti lo ritengono un predestinato, il competente pubblico monzese è curioso di vederlo all’opera.

Discrete chance di passaggio del turno ci sono per Federico Arnaboldi: il padrone di casa incrocia il croato Matej Dodic, più difficile sarà la sfida di Jacopo Vasamì al britannico Paul Jubb, mentre dalla sfida tricolore fra Matteo Gigante e Pietro Fellin uscirà un sicuro promosso italiano al secondo turno. Nel frattempo il torneo vive un gustoso anticipo con i primi match relativi al tabellone di qualificazione: in programma dodici incontri a partire dalle 10 che vedono addirittura dodici italiani su ventiquattro presenti. Con un numero talmente elevato di presenze, sono inevitabili i derby: così assisteremo a ben quattro incroci con Travaglia-Iannaccone, Pellegrino-Mirarchi, Romano-Dalla Valle e Maestrelli-Picchione.

Grande curiosità desta la presenza di Marco Cecchinato. Il trentaduenne siciliano, sprofondato oltre la 350esima posizione mondiale, non è più il tennista che nel 2018 raggiunse la semifinale al Roland Garros, tuttavia con grande umiltà sta provando a risalire la china e la tappa brianzola potrebbe rappresentare un nuovo trampolino di lancio per le sue aspirazioni. La sua avventura comincerà contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov. In cerca di rilancio è pure Giulio Zeppieri. Il laziale era arrivato nel 2024 vicino alla soglia della top-100, poi un serio guaio al polso sinistro lo ha costretto a saltare la seconda parte della passata stagione. Rientrato da qualche torneo, non è ancora al top della condizione e ha bisogno di mettere insieme qualche partita per ritrovare fiducia e soprattutto forma. In questo senso l’esordio con il belga Michael Geerts potrebbe aiutarlo. Completano il panorama Jacopo Berrettini-Sels (Ola) e Fausto Tabacco-Poljicak (Cro).