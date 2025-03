Atp Miami, vince Mensik. Niente titolo numero 100 per Djokovic

Miami, 31 marzo 2025 - Niente titolo numero 100 per Novak Djokovic, ma primo per Jakub Mensik. Nella finale del Masters 1000 di Miami il serbo si arrende al giovane talento ceco per 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) al termine di una partita cominciata con quasi 6 ore di ritardo a causa della pioggia.

Nonostante l'inesperienza, Mensik è riuscito a dominare un match serrato con un livello di gioco molto alto contro il grande maestro serbo con 24 titoli del Grande Slam. "La prima di molte altre", ha scritto il diciannovenne davanti alla telecamera dopo la sua storica vittoria, la prima di un tennista ceco in un Masters 1000 dopo quella di Tomas Berdych a Parigi nel 2005. E le congratulazioni sono arrivate anche dall'ex numero 1 al mondo. "Mi scoccia dirlo ma sei stato il più bravo nei momenti importanti e sei stato forte dal punto di vista mentale. Hai un grande futuro e per favore fammi vincere una delle volte che ci affronteremo, tanto hai tante altre occasioni davanti”, ha detto Djokovic al momento della premiazione.

Grande speranza del tennis, Mensik non era ancora nato quando Djokovic ha giocato le sue prime partite del Grande Slam all'inizio del 2005. "Un'ora prima della mia prima partita a Miami, avevo in mano il foglio per ritirarmi dal torneo perché il mio ginocchio mi faceva molto male", ha detto il neo vincitore ringraziando in particolare uno dei fisioterapisti dell’Atp che lo ha rimesso in piedi. "È incredibile. È stato probabilmente il giorno più importante della mia vita e ho fatto una partita super, una prestazione solida, tenendo bene a livello nervoso anche nell'attesa fuori dal campo prima della partita", ha aggiunto sottolineando che “non c’è compito più arduo” che battere Djokovic in finale.

Nonostante la sconfitta, il campione serbo, che si è ritirato dalle semifinali degli Australian Open a gennaio, ha dimostrato che il suo livello è ancora tale da poter puntare ai titoli più importanti.