Montecarlo, Musetti vola in finale contro Alcaraz: battuto De Minaur

Montecarlo, 12 aprile 2025 - Mai prima di oggi aveva raggiunto una semifinale in un Masters 1000, ma Lorenzo Musetti non è pago si prende addirittura la finale, dove trova Carlos Alcaraz, che nel primo pomeriggio si è aggiudicato il derby spagnolo contro Alejandro Davidovich Fokina in 2 set (7(7)-6(2); 6-4). La missione riesce, come spesso succede al carrarino in rimonta. Malissimo nel primo set, vinto 6-1 da Alex De Minaur, bravo a strappare ogni break possibile. L'azzurro si riscatta e vince il secondo set 6-4, rimandando la questione al terzo set, a sua volta risolto dal tie-break dopo una lunga serie di break e contro-break. Dopo 2 ore 40' di gioco la spunta Musetti che domani, pioggia permettendo, sfiderà Alcaraz per regalarsi un sogno.

Primo set

L'inizio per Musetti è choc: turno in battuta e subito 0-40 prima di un recupero fuori su un rovescio incrociato di De Minaur, che però riesce poi a ottenere il break immediato. Anche l'australiano fa fatica in battuta, concedendo subito un doppio fallo prima di sbagliare anche con il dritto: ai vantaggi il numero 10 del ranking si salva anche grazie al nastro, che accoglie il rovescio lungolinea di Musetti. Il toscano torna al servizio e lo fa ancora male, sbagliando con lo smash e poi con il rovescio: De Minaur invece è quasi perfetto e si prende il doppio break che di fatto indirizza tutto il set. Anche perché l'australiano sembra non concedere nulla: invece il numero 10 del ranking si trascina ai vantaggi, nei quali sbaglia il dritto lungolinea che invece riuscirà a Musetti, che si prende un break e riapre così un parziale che pareva segnato. Per dare un senso a questo guizzo serve continuità, ma il dritto continua a creare molti problemi all'azzurro, bravo a rialzarsi con uno smash appoggiato prima di trovare l'ace, a ben 212 km/h, nei vantaggi, che premiano De Minaur: demeriti di Musetti, che sbaglia il rovescio e conferma il tristissimo dato di aver sempre perso la battuta in questo set. De Minaur, forte del 4-1 parziale, torna al servizio e, complici le risposte infelici del rivale, chiude a zero questo game proprio nel momento in cui fa capolino sul campo qualche goccia di pioggia. Musetti serve per restare in questo set disastroso e anche per mantenere per una volta la battuta. Niente da fare: dopo 35' di gioco De Minaur si prende il set per 6-1, con la pioggia sempre più copiosa che sembra l'unica minaccia. Male Musetti con il solito dritto ma anche con una smorzata emblematica che si rivela poi un assist perfetto per il suo rivale, diventando quasi il simbolo dell'intero pessimo primo set.

Secondo set

Dopo una pausa non breve a causa della pioggia, riprende il gioco con De Minaur alla battuta e va subito a segno: Musetti sbaglia il dritto, ma l'australiano fa lo stesso prima di sparare in rete un rovescio e concedere subito un break. Il toscano deve consolidarlo e lo fa con un 40-0 stimolato ancora da altri gravi errori del numero 10 del ranking, che forse ha patito di più l'interruzione di 7' del gioco. La sofferenza di De Minaur continua ma stavolta, seppur passando dalla lotteria dei vantaggi, il game è salvo: l'esultanza dopo la battuta vincente centrale la dica lunga sulla paura di incassare il doppio break. Anzi: nel game successivo è l'australiano a trovare il contro-break sfruttando un dritto in rete di Musetti, che in questo parziale resta decisamente troppo corto. Il toscano accusa il colpo e apre troppo il rovescio, ma poi rinviene con un dritto incrociato: De Minaur soffre ma si salva ai vantaggi con una gran volée di dritto. Musetti replica e si porta sul 3-3, mentre nel game successivo l'australiano concede un doppio fallo, ma due errori gratuiti del suo rivale, più quello finale nel dritto, spianano la strada al 4-3. La buona notizia per Musetti è che intanto i suoi turni in battuta sono diventati quasi perfetti, ma per sognare qualcosa di più serve un'accelerata che arriva nel game successivo, quello del break firmato con un grande smash. L'azzurro va a servire per il set e riesce nell'intento dopo essere passato dai vantaggi: finisce 6-4 dopo 55' di gioco, e per Musetti è un affare aver riaperto il match dopo un primo set così disastroso.

Terzo set

De Minaur cresce con il rovescio prima di chiudere il game con una battuta vincente. Al servizio va Musetti, e stavolta non ci sono brutte sorprese nonostante l'australiano stia crescendo, sbattendo anche contro la sfortuna quando un suo rovescio è lungo di un soffio: poi la rete chiude i giochi, portando il set sull'1-1. L'equilibrio regna sovrano e ogni game è combattutissimo: anche il terzo, nel quale Musetti trova un punto clamoroso con un fantastico passante di dritto incrociato. Con lo stesso fondamentale, ai vantaggi, De Minaur sparacchia fuori, consegnando al numero 16 del ranking un prezioso break. La gioia è però effimera, perché l'australiano si riscatta subito con un contro-break a zero: malissimo Musetti, tornato quello del primo set che sbaglia tutto nel suo turno in battuta. Ancora una volta, il toscano risorge dalle ceneri e si prende un altro break, ma oltre ai suoi meriti ci sono tanti demeriti di De Minaur, che sbaglia prima una palla corta e poi un dritto all'apparenza non impossibili. L'obiettivo di Musetti è ora consolidare il break, potenzialmente decisivo per tutta la partita: il toscano torna dominante da fondo e chiude con una battuta vincente da 209 km/h che significa 4-2. De Minaur va al servizio per restare in scia e si porta presto sul 40-0, prima di chiudere subito un game mai in discussione, con tanto di ace finale. Musetti sbaglia un dritto facile sul 30 pari, ma si rialza con una battuta esterna che significa 5-3 e palla rimandata all'australiano per restare nel match. E quest'ultimo vola subito sul 40-0, macchiato solo da una gran risposta in lungolinea di Musetti, che va poi a servire per la finale. Proprio nel momento clou, al toscano si spegne la luce e così De Minaur vola sul 40-0, preludio del 5-5, per un break messo a referto nella fase fondamentale dell'intero match. Il game si era chiuso con un doppio fallo di Musetti, imitato poi dal rivale: l'australiano, complice un lungolinea rovescio in rete del toscano, chiude il game e si porta sul 6-5. Musetti va a servire per restare nel match, con l'obiettivo tie-break, forse il più corretto per quanto messo in campo dai due giocatori. Missione compiuta, grazie prima a un ace e poi al servizio e dritto vincente. Batte per primo De Minaur, che con un dritto incrociato pizzica meno di metà della riga. Il dritto lungolinea di Musetti è invece largo, consegnando così il mini-break al rivale, che poi sbaglia il rovescio e porta il tie-break sul 2-2. De Minaur sorpassa con uno smash prima di mandare in rete un rovescio lungolinea che grazia Musetti, totalmente fuori posizione. Il toscano serve a 218 km/h e poi con un dritto lungolinea vola sul 4-3, ma l'australiano impatta con una volée in allungo. Musetti trova il mini-break tornando a spingere dal fondo, mentre De Minaur comincia a sbagliare e lo fa con un rovescio incrociato: l'australiano si ripete trovando la rete ed è l'errore che manda Musetti in finale domani contro Alcaraz, facendo calare il sipario su questo lunghissimo set dopo 1 ora e 8' di gioco.