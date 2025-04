Finale Montecarlo 2025: quando e dove vedere Musetti-Alcaraz

Monte Carlo, 12 aprile 2025 - Lorenzo Musetti vuole completare il suo straordinario percorso a Monte Carlo guadagnandosi il primo titolo Masters 1000 della carriera. Il toscano è reduce dall'impresa in semifinale contro Alex de Minaur, sconfitto con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per il classe 2002 si è trattata della terza vittoria in rimonta su quattro. In precedenza, il carrarino aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas (1-6, 6-3, 6-4), Matteo Berrettini (6-3, 6-3), il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2) e il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3). Adesso l'azzurro è atteso dal duello con Carlos Alcaraz, che durante la competizione ha avuto ragione del connazionale Alejandro Davidovich Fokina per 7-6, 6-4, del francese Arthur Fils per 4-6, 7-5, 6-3, del tedesco Daniel Altmaier per 6-3, 6-1 e dell'argentino Francisco Cerundolo per 3-6, 6-0, 6-1. Il caso di successo, l'iberico tornerebbe al secondo posto della classifica mondiale, mentre se dovesse essere Musetti a trionfare, l'italiano (già virtualmente undicesimo) salirebbe in settima posizione.

I precedenti fra i due

Questa sarà la quinta volta che Musetti e Alcaraz si sfideranno. Lo spagnolo è in vantaggio per 3-1, ma occhio, perché l'unica finale in cui si sono affrontati ha sorriso al nostro portacolori. Nel 2022, ad Amburgo, "Lorenzo il Magnifico" ha centrato la vittoria per 6-4, 6-7, 6-2. Nel duello più recente, a Miami nel 2024, il classe 2003 nativo di Murcia ha steso il rivale con un doppio 6-3. Le altre due affermazioni di Alcaraz sono datate 2023: al Roland Garros per 6-3, 6-2, 6-2 e a Pechino con un doppio 6-2.

Orario e dove vedere la finale

La partita fra Musetti e Alcaraz va in scena domenica 13 aprile sulla terra rossa del Court Rainier III, con inizio fissato alle 12. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Now e Tennis Tv.

