Musetti-Djokovic a Miami: orario e precedenti. Dove vedere il match in tv

Miami, 24 marzo 2025 - Difficile, ma non impossibile. Si annuncia così la missione di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove affronta Novak Djokovic. L'azzurro è reduce da due affermazioni arrivate in rimonta: prima ha eliminato dal torneo americano il francese Quentin Halys con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5, per poi mandare al tappeto il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto 4-6, 6-2, 6-2. Il serbo invece ha avuto ragione nell'ordine dell'australiano Rinky Hijikata (ko 6-0, 7-6) e dell'argentino Camilo Ugo Carabelli per 6-1, 7-6. Il nativo di Belgrado è diventato nel frattempo il giocatore della storia con il numero maggiore di affermazioni a livello di Masters 1000 (411), superando Rafa Nadal. Il vincitore del duello tra Musetti e Djokovic sfiderà uno tra Gael Monfils e Sebastian Korda.

I precedenti fra i due

Sono in totale otto i precedenti fra Musetti e Djokovic. Il bilancio sorride nettamente al classe '87, che si è arreso al toscano in un'unica occasione. Il successo del nostro portacolori risale al 2023, quando si è aggiudicato il match valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo per 4-6, 7-5, 6-4. Per il resto, è stato un dominio di Nole. L'ultima volta che i due si sono sfidati è stata in semifinale alle scorse Olimpiadi, con l'italiano ad alzare bandiera bianca per 6-4, 6-2. Djokovic ha trionfato anche nei sedicesimi di finale del Roland Garros del 2021 (Musetti ritirato quando il risultato era di 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0), nei trentaduesimi di finale del torneo dei Dubai nel 2022 (6-3, 6-3), nei quarti di finale a Parigi Bercy nel 2022 (6-0, 6-3), nei sedicesimi di finale a Monte-Carlo nel 2024 (7-5, 6-3), nei trentaduesimi di finale del Roland Garros del 2024 (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0) e nella semifinale di Wimbledon del 2024 (6-4, 7-6, 6-4).

I precedenti di Musetti in Florida

Approdando agli ottavi di finale, il nativo di Carrara ha eguagliato il suo miglior risultato al Masters 1000 di Miami, ottenuto nella passata edizione, quando la sua corsa fu interrotta da Carlos Alcaraz. In precedenza, aveva raggiunto almeno il terzo turno solo nel 2021, quando venne eliminato dal croato Marin Cilic.

Orario e dove vedere la sfida

La partita fra Musetti e Djokovic va in scena martedì 25 marzo all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, con inizio previsto alle 15 (ora italiana). Sarà possibile assistere alla sfida in diretta tv sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulla piattaforma Now Tv.

Leggi anche: Tennis, Paolini si qualifica per i quarti di finale del Wta 1000 di Miami