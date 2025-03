A che ora giocano Berrettini e Paolini ai Miami Open 2025, dove vedere le partite

Miami, 25 marzo 2025 – A Miami, oltre a Lorenzo Musetti, sono ancora protagonisti anche Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Il primo, sconfiggendo Alex de Minaur, accederebbe ai quarti di finale del torneo in Florida per la prima volta in carriera, traguardo questo già raggiunto invece dall'azzurra, che ha l'occasione di volare in semifinale battendo Magda Linette.

Qui Berrettini

Dopo aver mandato al tappeto il francese Hugo Gaston (4-6, 6-3, 6-3) il romano ha avuto la meglio anche del belga Zizou Bergs con un doppio 6-4. Adesso di fronte al nostro portacolori c'è de Minaur, numero 10 del seeding. L'australiano ha superato il cinese Yunchaokete Bu (6-4, 6-4) e il brasiliano Joao Fonseca (5-7, 7-5, 6-3). Questo sarà il quarto confronto fra i due. L'italiano è in vantaggio per 2-1, avendo trionfato sull'erba del Queen's nel 2021 e su quella di Wimbledon nel 2023, mentre il successo del rivale risale al duello all'ATP Cup del 2022. Il match fra Berrettini e de Minaur è in programma oggi, martedì 25 marzo. Trattandosi della quarta partita di giornata sul Grandstand, non inizierà prima delle 21 (ora italiana). Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

Qui Paolini

Reduce dalle affermazioni ai danni della russa Rebecca Sramkova (6-4, 6-4), della tunisina Ons Jabeur (ritiro) e della giapponese Naomi Osaka (3-6, 6-4, 6-4), Paolini si appresta ad affrontare Magda Linette, che ha alle spalle le vittorie sulla russa Ekaterina Alexandrova (7-6, 6-2), della ceca Linda Fruhvirtova (7-5, 6-4) e della statunitense Coco Gauff (6-4, 6-4). I precedenti sorridono alla polacca, che ha raccolto due successi contro l'azzurra (nel primo turno del Birmingham Classic 2023 e nel terzo turno dell'edizione 2024 del China Open), a fronte di un ko (nel secondo turno delle scorse Olimpiadi). La partita, in calendario per oggi, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Essendo il secondo match sullo Stadium dopo quello fra il transalpino Gael Monfils e lo statunitense Sebastian Korda, non comincerà prima delle 19 (ora italiana).