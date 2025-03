Da Jennifer a Filippo. Giovani tennisti crescono

Prosegue il percorso di crescita dei giovani tennisti marchigiani sui campi internazionali. Dalla Croazia alla Tunisia, passando per Brasile e Turchia, i nostri portacolori, sia nel settore maschile che in quello femminile, continuano ad accumulare preziosa esperienza, fondamentale per il loro sviluppo agonistico.

La 21enne Jennifer Ruggeri, cresciuta agonisticamente Porto Potenza Picena ma poi passato al circolo tennistico MTA di Jesi, già partecipante agli Internazionali d’Italia di Roma, attuale numero 657 WTA con un recente balzo in avanti di due posizioni, ha affrontato il torneo di Vacaria arrivando fino all’ultimo turno di qualificazione. Sul rosso brasiliano, la jesina ha mostrato buone qualità prima di fermarsi contro la messicana Natalia Sousa Salazar. Un’esperienza comunque utile in un torneo da 40.000 dollari che le permetterà di crescere ulteriormente.

Filippo Mazzola, 19 anni maceratese e classificato 1557 ATP, ha partecipato a due tornei consecutivi sui campi turchi di Antalya in Turchia. Nel primo evento, dopo aver superato le qualificazioni, ha incontrato il tedesco Oscar Moraing nel tabellone principale. Nel secondo torneo, sempre nella stessa località, ha affrontato lo slovacco Radovan Michalik nelle qualificazioni. Due appuntamenti che rappresentano tasselli importanti nel suo percorso di crescita internazionale.

Andrea Meduri, ventenne sangiorgese (ATP 2105 in salita di una posizione rispetto alla settimana precedente), ha disputato due tornei in terra croata a Rovinj e Porec. In entrambe le occasioni, il marchigiano ha avuto modo di confrontarsi con avversari di buon livello come gli austriaci Peter Goldsteiner e Sandro Kopp. Esperienze che tornano utili per affinare il proprio gioco e comprendere gli aspetti su cui lavorare.

Lorenzo Sciahbasi, 19 anni di Grottammare e numero 1312 ATP, è invece arrivato a un passo dal tabellone principale nel torneo di Monastir in Tunisia. Il giovane marchigiano si è fermato all’ultimo turno delle qualificazioni contro il connazionale Pietro Marino, attualmente in buona forma con 10 vittorie nelle ultime 12 partite. Un risultato che conferma le potenzialità del ragazzo marchigiano, ancora molto giovane e con poca esperienza nel circuito professionistico internazionale.

Il vivaio tennistico marchigiano continua dunque a muovere passi concreti nel panorama internazionale e lo fa con atleti giovani, nonostante il momento di difficoltà del suo elemento migliore, il pesarese Nardi. Questi tornei rappresentano occasioni importanti per mettere alla prova le proprie capacità contro avversari di diverse nazionalità e stili di gioco. Con pazienza e perseveranza, i nostri giovani potranno raccogliere i frutti del lavoro quotidiano.

Andrea Pongetti