ATP Montecarlo 2025, Musetti lotta con un infortunio ma capitola in finale: Alcaraz è campione

Montecarlo, 13 aprile 2025 - È terminata nel peggior modo possibile, con un infortunio, la finale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz nell'ATP di Montecarlo. Il tennista spagnolo si è imposto in tre set, in un match dalle diverse sfaccettature, che lascia però con l'amaro in bocca il tennista azzurro. Musetti era riuscito a conquistare, in maniera convincente, la vittoria del primo set per 6-3, salvo poi essere travolto da una mezz'ora stratosferica del rivale nel secondo set. Portato a casa il set del pareggio per 6-1, Alcaraz ha poi fronteggiato un avversario dilaniato dai problemi fisici fin dalle prime battute dell'ultimo parziale della sfida. Musetti ha infatti cominciato a sentire dolore fin dal secondo game e ha comunque portato fino in fondo la propria partita con onore, pur perdendo il terzo set per 6-0. In ogni caso, l'azzurro otterrà il suo miglior ranking in carriera, salendo alla posizione numero 11; Alcaraz supera Zverev e sale al secondo posto.

La cronaca del match

Primo set - La finale comincia con Lorenzo Musetti al servizio, che mette a referto il primo punto della mattinata. Alcaraz tiene gli scambi e conquista la prima palla break, che concretizza con una risposta in passante di diritto lungolinea che bacia la riga e punisce il tennista azzurro. Musetti prova immediatamente ad acciuffare il contro-break e lo fa benissimo nel secondo game: i due vanno ai vantaggi e, dopo due palle break vanificate, alla fine Lorenzo prevale grazie ad una risposta in lob sul servizio corto dell'iberico, il quale spedisce lungo il dritto successivo. La partita torna in equilibrio e Musetti liquida velocemente il suo secondo game al servizio, lasciando a zero l'avversario. Alcaraz comincia male il quarto gioco e regala il nono errore gratuito della sua partita, che porta Musetti sullo 0-30. Un dritto lungolinea in corridoio condanna lo spagnolo ad incassare un altro break, che stavolta porta avanti l'italiano sul 3-1. Musetti conferma il break in un game che termina ai vantaggi, mentre Carlos recupera la concentrazione nel gioco successivo che vale il 4-2 momentaneo in favore dell'avversario azzurro. Il livello è altissimo e Alcaraz alterna colpi straordinari ad errori evitabili. Lorenzo mantiene la battuta, sale sul 5-2 e si prepara a giocarsi il set sul suo servizio, poiché Alcaraz mantiene la battuta con efficacia. Musetti comincia forte il game, un suo errore millimetrico riporta sul 15 pari lo spagnolo, il quale però perde uno scambio da fondocampo con un dritto a rete. L'azzurro forza la seconda subito dopo e colpisce la riga, che gli regala un doppio set point: gli basta il primo per chiudere il set, con una palla corta stupenda che sorprende Alcaraz. Secondo set - Alcaraz comincia al servizio e lo fa bene, portando a casa il primo game del set. Musetti torna al servizio e lo spagnolo riprende a commettere errori: prima un dritto lungo e poi un tentativo di palla corta che termina abbondantemente a rete. Carlos si rialza e mette a segno due grandi punti consecutivi, che gli permettono di avere a disposizione una palla break, che concretizza. L'iberico si porta in vantaggio e conferma il break a zero nel gioco successivo. Musetti non si deve disunire in un momento di grande predominanza dell'avversario. Sotto 0-3, l'azzurro è costretto ai vantaggi anche nel suo secondo gioco al servizio di questo set e capitola di fronte ad un Alcaraz ora perfetto. Dopo un altro game difficile, Musetti riesce a smuovere il suo score e va sotto 5-1. L'azzurro ha un moto di orgoglio proprio nell'ultimo gioco e trascina Alcaraz ai vantaggi, dopo esser stato sotto 0-40. Lo spagnolo ora sembra aver esaurito quel momento di brillantezza, ma dopo quattro palle break annullate chiude il set per 6-1.

Terzo set - Musetti comincia il set decisivo al servizio e lo fa con un punto a suo favore, salvo poi subire gli assalti di Alcaraz, che si conquista due palle break. L'azzurro è bravo a cancellarle entrambe, ma alla fine incassa il break avversario. Lorenzo accusa ora dei fastidi fisici e sembra non riuscire più a correre. Alcaraz va sopra per 3-0 e Musetti viene soccorso dal fisioterapista. Purtroppo non c'è più partita: l'italiano fatica a muoversi e cerca di concludere il match per l'onore di arrivare almeno fino in fondo. Il match si trascina fino alla fine, quando Alcaraz chiude sul 6-0.

