Cobolli vince a Bucarest, è il primo titolo Atp. “Finalmente il giorno è arrivato”

Roma, 6 aprile 2025 - L'attesa è finita: Flavio Cobolli conquista il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore aggiudicandosi il "Tiriac Open presented by UniCredit Bank", Atp 250 da 596.035 euro di montepremi che si è concluso oggi sulla terra battuta di Bucarest. Il 22enne romano, terza testa di serie, ha sconfitto in finale il primo favorito del tabellone, l'argentino Sebastian Baez: 6-4 6-4 in un'ora e 47 minuti di gioco. Per Cobolli arriva così la prima affermazione in carriera dopo averla sfiorata lo scorso autunno a Washington, dove era stato battuto in finale da Sebastian Korda. Per il giovane azzurro, numero 45 del mondo, anche una bella soddisfazione dopo un primo scorcio di stagione complicato, tanto da essersi presentato a Bucarest ancora digiuno di vittorie.

"Sogno diventato realtà, finalmente questo giorno è arrivato. Venivo da momenti difficili, qualcosa è cambiato nelle ultime settimane", le parole di Cobolli dopo aver conquistato a Bucarest il suo primo titolo Atp e regalato all'Italia quello n.100 nel circuito maschile. "Non è facile giocare contro Baez sulla terra, lui ha vinto tanto, ma è stata una grande battaglia e una grandissima vittoria", ha proseguito il tennista romano che ha battuto il n.1 del seeding a Bucarest e ora scalerà dieci posizioni in classifica attestandosi al 35/o posto. A luglio aveva perso la sua unica finale sul cemento di Washington, e ora vince sulla terra rossa in Romania, dove in finale si erano fermati in passato Andrea Gaudenzi, Filippo Volandri e Fabio Fognini.