Il programma. Non solo partite. In città tra arte e street food

L’adrenalina in campo, lo show sulle tribune, la festa in città, tra arte e buon cibo. La settimana del tennis a Monza prosegue oggi con le finali delle qualificazioni e le prime sfide dei singolari. Da domani di scena anche il doppio. Fino a venerdì (con i quarti di finale del singolare e le semifinali del doppio) l’ingresso al Villa Reale Tennis sarà libero. Sabato e domenica, per il rush finale, è già tutto soldout. E da venerdì a domenica, ai Boschetti Reali appuntamento con il festival dello street food, mentre già nelle vie del centro città sarà possibile ammirare l’iniziativa “Royal Tennis Art”, promossa da Confcommercio e curata da Amerigo Concept Store e Arc Gallery. In mostra in 14 negozi, opere d’arte che interpretano il tennis attraverso opere uniche, ispirate alla potenza, all’eleganza e al movimento del gioco. Una galleria a cielo aperto che accompagnerà gli appassionati fino alla porta gotico del circolo Villa Reale Tennis.

M.Galv.