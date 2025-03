Una maratona di undici giorni, grande protagonista Giulio Bozzanga nell’under 14. Prima tappa della macroarea centro sud. Oltre 500 giovani tennisti in gara a Tolentino

Si è conclusa con numeri da record la prima tappa della Macroarea Centro Sud del circuito Junior Next Gen, svoltasi sui campi del Circolo Tennis di Tolentino. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 giovani tennisti, impegnati in una maratona di 11 giorni. La massiccia partecipazione ha richiesto uno sforzo organizzativo non indifferente, tanto che alcune partite sono state disputate anche sui campi dei circoli di Recanati e Macerata.

Grande protagonista del torneo è stato il giovane atleta di casa Giulio Bozzanga, che ha trionfato sia nel singolare che nel doppio nella categoria Under 14, confermandosi talento in rampa di lancio. Nel singolare, Bozzanga ha superato Tarlazzi con il punteggio di 6-3 6-4, mentre nel doppio, in coppia proprio con Tarlazzi, ha dominato il duo Mastropasqua/Piazzolla con un netto 6-1 6-0.

Negli altri tabelloni di singolare, nella categoria Under 10 maschile si è imposto Sena su Quarta al termine di un match equilibrato concluso 7-6 6-4, mentre nel femminile Benvenuti ha avuto la meglio su Rondina per 6-1 6-2. Nella categoria Under 12, vittoria netta di Bongiovanni su Micarelli (6-1 6-0) nel maschile, mentre nel femminile Di Bernardini ha superato Bazzica per 6-2 6-3. Combattutissima la finale Under 14 femminile che ha visto prevalere Lanzoni su Pellandra al terzo set con il punteggio di 6-3 6-7 6-3.

Nei tornei di doppio, oltre al già citato successo di Bozzanga/Tarlazzi, gli altri vincitori sono stati: Diana/Sena (Under 10 maschile), Benvenuti/Gallina (Under 10 femminile), Bongiovanni/Cipolletta (Under 12 maschile), Di Bernardini/Rondina (Under 12 femminile) e Lanzoni/Pellandra (Under 14 femminile).