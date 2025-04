Berrettini batte Zverev al torneo di Montecarlo e assicura a Sinner il numero uno fino al rientro

Roma, 8 aprile 2025 - Missione compiuta per Matteo Berrettini: il tennista romano ha battuto Alex Zverev al secondo turno del torneo di Montecarlo, assicurando così all'amico Jannik Sinner il trono del numero uno fino al rientro.

Per il 28enne azzurro, n.33 del ranking mondiale, una grande rimonta sul tedesco, il n.2 del mondo e prima testa di serie del torneo, che nel primo set aveva vinto con un netto 6-2, per poi cedere sotto i colpi di Berretti 6-3 e 7-5, in circa due ore e mezza di gioco.

Negli ottavi del Rolex Monte-Carlo Masters, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in scena al Country Club nel Principato di Monaco, Berrettini potrebbe trovare Lorenzo Musetti (13) che affronterà il ceco Jiri Lehecka domani.

Berrettini: “Una gara pazzesca”

"E' stata una gara pazzesca, soprattutto a livello mentale. Oggi non mi sentivo benissimo, non stava andando bene anche per meriti di Zverev, poi ho cambiato atteggiamento, sono stati fondamentali i primi game del secondo set, ho continuato a lottare e sono molto fiero di come è andata" è stato il commento a caldo di Matteo dopo il match. "Sulla terra ci sono cresciuto, fino a 19 anni ho giocato soprattutto su questa superficie e purtroppo non ci giochiamo quanto vorrei. Per tre anni ho dovuto saltare i migliori tornei sulla terra, sono molto contento di aver vinto questa partita", ha aggiunto Berrettini.

Altri risultati: Nuno Borges (Por) b. Holger Rune (Den, 10) 6-2 3-0 rit. Grigor Dimitrov (Bul, 15) b. Nicolas Jarry (Chi) 6-3 6-4 Roberto Bautista Agut (Esp) b. Brandon Nakashima (Usa) 6-2 6-4 Alexei Popyrin (Aus) b. Ugo Humbert (Fra) 3-6 7-6(2) 6-4 Tomas Martin Etcheverry (arg) b. Corentin Moutet (Fra) 4-6, 6-1, 6-4 Tomas Machac (Cze) b. Sebastian Baez (Arg) 3-6, 6-3, 6-2.