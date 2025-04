Lorenzo Musetti in semifinale a Montecarlo: battuto Tsitsipas, sfida con de Minaur

Lorenzo Musetti batte Stefanos Tsitsipas e vola in semifinale dove oggi (ore 14.30 diretta Sky) inconterà l’australiano Alex de Minaur, numero 10 nel ranking mondiale. Siamo ai Masters di Montecarlo e questo successo rappresenta un vero noviziato per il tennista carrarino. In carriera non era mai andato così avanti avanti in un torneo Atp 1000 così come nei cinque precedenti non aveva mai sconfitto il greco. Anche questa sesta occasione sembrava andare come tutte altre dopo un primo set in cui l’azzurro aveva vinto un solo game. Poi qualcosa è cambiato. "È stata una partita durissima - ha spiegato Musetti a fine gara - anche perché lui sulla terra è fortissimo e qui ha vinto tre volte. Sono riuscito a portarla a casa con tanto supporto del pubblico e del mio box. Di questo sono orgogliosissimo".

Musetti spiega anche i motivi della falsa partenza e della successiva reazione. "Nel primo punto della partita ho sentito un dolore al piede e ho chiamato il medico per capire meglio. Questa difficoltà mi ha un po’ confuso".

Per la cronaca la partita è finita con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 e grazie a questo successo questo pomeriggio se la vedrà con quel de Minaur che ieri ha eliminato (6-0 6-0) il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 18 al mondo. "Crediamoci" è la scritta con cui il carrarino si è congedato dal campo di gioco facendo emozionare i suoi tifosi a partire dalla compagna Veronica Confalonieri.

L’altra semifinale (ore 13 diretta Sky) sarà un derby tutto spagnolo con Carlos Alcaraz che se la vedrà con Alejandro Davidovic Fokina. Ieri Alcaraz ha faticato contro il francese Arthur Fils (4-6 5-7 3-6), mentre tutto è stato più liscio per Fokina che ha regolato l’australiano Alexei Popyrin con un secco 6-3 6-2.

Dopo il divorzio con Renzo Furlan, infine, Jasmine Paolini è passata sotto la “guida” di Marc Lopez. Il 42enne spagnolo, ex tennista e per anni nello staff di Rafael Nadal è il nuovo coach della numero uno del tennis femminile azzurro.

Infine sempre ieri Jannik Sinner, a sorpresa, è intervenuto al Galà dello Sport al Kursaal di Merano, il tradizionale evento della Sporthilfe, l’associazione di sostegno per giovani atleti altoatesini. Di ottimo umore, l’ospite d’onore ha ripercorso le tappe della sua giovane, ma soprattutto vertiginosa carriera. "Il divertimento è sempre lo stesso, mentre i sogni cambiano. Appena realizzi uno, nasce già il prossimo", ha commentato il 24enne.