Berrettini-Musetti: orario e dove vedere in tv il derby italiano al Masters 1000 di Monte Carlo

Monte Carlo, 10 aprile 2025 – L'Italia avrà sicuramente un rappresentante nei quarti di finale del tabellone maschile del Masters 1000 di Monte-Carlo. Già, perché negli ottavi si scontreranno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il romano ha eguagliato il suo miglior risultato in carriera in questo torneo (nel 2023 non poté disputare il match a causa di un problema agli addominali) e viene dalla super vittoria in rimonta ai danni del numero 2 del mondo, Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. In precedenza, il classe 1996 aveva mandato al tappeto l'argentino Mariano Navone con un doppio 6-4. Anche il toscano è reduce da un'affermazione in rimonta contro il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2), che ha fatto seguito a quella contro il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3). Il 23enne due anni fa è riuscito a strappare il pass per i quarti di finale della manifestazione monegasca, prima di essere eliminato da Jannik Sinner. Chi avrà la meglio fra i due affronterà il vincente della partita fra Nuno Borges e Stefanos Tsitsipas.

I precedenti fra i due azzurri

Questa sarà la terza volta che Berrettini e Musetti si sfideranno, ma la prima in assoluto sulla terra rossa. Il bilancio è in perfetta parità, con la prima vittoria conquistata dal nativo di Massa a Carrara in occasione della finale dell'Atp di Napoli del 2022, terminata 7-6, 6-2. Berrettini si è preso la rivincita lo scorso anno a Stoccarda, imponendosi in semifinale per 6-4, 6-0.

Orario e dove vedere il derby in tv

Il derby azzurro va in scena oggi, giovedì 10 aprile, sulla terra rossa del Court Rainier III. Trattandosi del terzo incontro in programma dopo Draper-Fokina e Altmaier-Alcaraz, non inizierà prima delle 13.20. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now.