Juan Manuel Cerundolo avanza al secondo turno dell'Atkinsons Monza Open

Juan Manuel Cerundolo (nella foto) è il primo promosso al secondo turno dell’Atkinsons Monza Open 25 che ha preso ufficialmente il via sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis (categoria challenger 100). L’argentino ha impiegato un solo set per piegare la resistenza del boliviano Murkel Alejandro Dellien Velasco. Incamerato il set d’apertura per 7/5, è filato via con maggiore facilità nel secondo per 6/1.

Esce invece la prima testa di serie: il croato Duje Ajdukovic, promosso a numero 9 del tabellone dopo il forfeit del francese Harold Mayot, si è fatto sorprendere dal britannico Jan Choinski per 7/6, 6/2. In contemporanea con l’inizio degli incontri di primo turno, si è concluso il secondo e decisivo turno delle qualificazioni con la promozione al tabellone principale di altri due azzurri, che aggiornano la pattuglia italiana a sette elementi. A centrare l’obiettivo sono stati Enrico Dalla Valle e Andrea Picchione. Il ravennate ha posto fine all’avventura di Mirarchi e ha l’occasione di proseguire la sua avventura brianzola affrontando un altro qualificato, lo svizzero Mika Brunold (2/6, 6/4, 6/2 al belga Michael Geerts). L’aquilano ha faticato solo nel secondo set contro l’altro elvetico Remy Bertola, domato 6/2, 7/5, ed è stato sorteggiato col francese Luca Van Assche, mentre Bertola è stato ugualmente ripescato come lucky looser. Niente da fare, invece, per Jacopo Berrettini (6/3, 6/4 dal croato Mili Poljicak) e Federico Iannaccone (6/4, 6/2 dall’indiano Sumit Nagal).

S.D.S.