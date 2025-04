Pietro Fellin brilla al Villa Reale Tennis nonostante la sconfitta contro Gigante

Pietro Fellin è uscito tra gli applausi del campo centrale del Villa Reale Tennis, nonostante la sconfitta nel primo turno contro Matteo Gigante. Il 23enne bolzanino che si allena sui campi del torneo con il V-Team militante in serie A2, era alla prima esperienza internazionale di un certo livello nel tabellone principale di un challenger, ma non ha sfigurato al cospetto di un avversario che nel 2025 si è qualificato fra i migliori 128 degli Australian Open e nel recente Masters 1000 di Indian Wells è arrivato al secondo turno, partendo sempre dal torneo cadetto. Fellin ha dimostrato di meritare la wild card concessagli dagli organizzatori, con un gioco spumeggiante che ha sorpreso il romano, costretto a cedere il set d’apertura per 4/6. Un piccolo passaggio a vuoto all’inizio del secondo parziale ha girato la sfida, perché Gigante ha approfittato del calo dell’avversario per ribaltare il punteggio per 6/3, 6/2, senza tuttavia bocciare Fellin, i cui miglioramenti in questi mesi sono evidenti, come testimonia il suo primo successo in carriera, arrivato nemmeno un mese fa nell’ITF messicano di Huamantia.

Meno equilibrato è risultato l’altro match del tennista di casa William Mirarchi (nella foto) sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni. Il diciottenne di Villasanta aveva approfittato il giorno precedente del ritiro di Gianluca Mager, quando si trovava in una situazione di svantaggio. Ieri ha provato a rimanere a contatto con Enrico Dalla Valle, ma alla lunga è prevalsa l’esperienza del ravennate, impostosi per 6/4, 6/2. Sorride invece Federico Arnaboldi, che a Monza si sente come a casa perché di origini canturine: il cugino dell’ex pro Andrea ha battuto il croato Matej Dodig 7/6(6), 6/2, rimontando un break di svantaggio nel primo set.

Oggi si completa il programma del primo turno per un totale di 11 partite: oltre al big match che vede opposto Federico Cinà al belga Raphael Collignon, in campo anche Dalla Valle-Brunold (Svi), Picchione-Van Assche (Fra) e Vasami-Jubb (Gbr).

S.D.S.