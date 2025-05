Aurelio De Laurentiis: "Napoli punta al quarto scudetto e migliorie allo stadio Maradona"

"Io per 40 anni con 400 film non ha mai avuto un insuccesso, ho sempre vinto e stravinto: uscivamo a Natale con tanti film in concorrenza, arrivavamo sempre tra i primi tre. Io sazio? No, sono sempre affamato: non si deve creare la noia della continuità, ma la primizia e l'incoscienza dell'imprevisto". Dai microfoni di Radio Crc, Aurelio De Laurentiis parla nelle prime ore da presidente anche del quarto scudetto del Napoli, e ribadisce che non vuole fermarsi qui, anche se sulla Champions "non posso promettere nulla. Ma il Napoli c'è, è forte e crescerà sempre di più".

"Però - fa notare - al Maradona c'è un problema fondamentale: se vogliamo competere non possiamo avere una distanza così colossale dal campo. A Napoli abbiamo la fortuna di avere un pubblico che vale il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo uomo in campo: se fosse vicino al campo sarebbe anche il ventesimo. Sto studiando i costi per la riattivazione del terzo anello e per prevedere 45 salottini".

Inevitabile la domanda su Antonio Conte: rimarrà alla guida della squadra? "State sereni, Conte è un grandissimo allenatore e un uomo straordinario - risponde il presidente -, che mi meraviglia sempre di più. Oggi andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e questo mi ha riempito di gioia. Non mettiamo carne a cuocere: ha un contratto di tre anni". Poi l'annuncio: "martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi".

Il giorno prima, quindi lunedì, ci sarà invece la 'sfilata' della squadra sul bus scoperto. "Il bus scoperto era stata una richiesta già nel terzo scudetto - rivela De Laurentiis -, è quanto appassiona di più i napoletani. Gioiamo e divertiamoci sempre in totale sicurezza, perché la salute è il bene più prezioso che ognuno di noi ha".