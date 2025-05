Aurelio De Laurentiis sul futuro di Conte al Napoli: "Mai dire mai"

"Conte resta? Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai, secondo me, obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli merita rispetto. E se uno vuole mettersi a disposizione "welcome". Siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero perché mi farebbe piacere se l'anno prossimo si cimentasse con la Champions". Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Dazn sul futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.