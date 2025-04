Juventus batte Lecce 2-1 in uno degli anticipi della 32/a di Serie A. Pronti via e Koopmeiners sblocca la partita al 2'. Al 5' palo del Lecce, subito vicino al pari con Krstovic. Al 33' bis di Yildiz, doppio assist per Vlahovic. Nel finale a segno Baschirotto (87') per i pugliesi.