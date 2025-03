L'Inghilterra di Thomas Tuchel ha battuto per 3-0 la Lettonia in una gara di qualificazione ai Mondiali. Negli altri incontri giocate in serata Lituania-Finlandia 2-2 con un gol del "veneziano" Pohjanpalo per gli ospiti. Polonia-Malta 2-0; Bosnia-Herzegovina-Cipro 2-1; San Marino-Romania 1-5; Albania-Andorra 3-0.