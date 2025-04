Carlos Sainz fiducioso per il GP del Bahrain: "C'è ancora margine di crescita"

"Sono molto fiducioso nella crescita della macchina, ma c'è ancora tanto margine. La quantità di lavoro fatto in fabbrica e il livello raggiunto dallo scorso anno ci sta portando in una buona direzione. E questo mi motiva sempre di più. Vorrei andare a punti, so che succederà". Così Carlos Sainz nella conferenza stampa pre GP del Bahrain. "Non potete aspettarvi di vedere il miglior Sainz su una Williams in una prima fase - ha detto lo spagnolo, ex Ferrari - Ma almeno nelle ultime due gare la velocità c'era. In Cina il fine settimana é stato un po' negativo, ma in Australia e Giappone ero abbastanza veloce nonostante una macchina nuova. Ora dobbiamo commettere meno errori e migliore in termini di velocità perché credo sia possibile cresce".

"A volte sali in macchina e sei naturalmente veloce, il ritmo arriva facilmente - ha aggiunto - L'ho sentito ad Abu Dhabi dopo i test e in Bahrain, poi siamo andati in Australia e la macchina aveva un feeling completamente diverso".