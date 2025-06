Cesc Fabregas: ambizioni e visione condivisa come allenatore del Como

"Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio". Cesc Fabregas ha parlato così della sua esperienza da allenatore del Como dal palco del festival SxSw a Londra. "Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose - ha aggiunto, secondo quanto riferito dal club lariano -. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Abbiamo grandissime ambizioni per il futuro".