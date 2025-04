Declan Rice fa storia: due gol su punizione in Champions League contro il Real Madrid

Non uno ma due cigni neri, ovvero una 'doppia' metafora che indica un evento raro, imprevedibile e dalle conseguenze rilevanti. Così il Guardian esalta la travolgente prestazione di Declan Rice nei quarti di Champions League contro il Real Madrid messo al tappetto da due sue punizioni da fermo spettacolari in poco più di dieci minuti. Il bello è che il giocatore dell'Arsenal non aveva mai segnato un solo gol su punizione in tutta la sua carriera ed è il primo giocatore a segnare due gol su punizione in una partita a eliminazione diretta della coppa. "Non è stato un evento da cigno nero - scrive il giornale inglese - Sono stati due cigni neri. Dentro una navetta marziana, scritto da scimmie dattilografe". Il giornale inglese parla di "una notte che segnerà una carriera" per un giocatore che "improvvisamente gioca con una sorta di luce intorno a sé".

Come ricorda la Bbc, solo quattro giocatori avevano segnato due calci di punizione in una singola partita di Champions League prima di Rice. E nessuno ci era mai riuscito prima nella fase a eliminazione diretta della competizione. I precedenti tutti nella fase a gironi, ma tutti illustri: Neymar, Cristiano Ronaldo, Rivaldo.