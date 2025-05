Ferrari trionfa alla 6 Ore di Spa-Francorchamps nel FIA WEC 2025

La Ferrari conquista il terzo successo in altrettante prove del FIA WEC 2025 grazie alla vittoria firmata alla 6 Ore di Spa-Francorchamps dalla 499P numero 51, transitata al traguardo con Alessandro Pier Guidi. In seconda posizione la vettura gemella della squadra Ferrari - AF Corse che ha concluso la prova con Nicklas Nielsen al volante.

Il Cavallino Rampante consolida così il primato sia nella classifica iridata Costruttori sia nella graduatoria Piloti al termine di un weekend che ha registrato, a Spa, oltre 98 mila presenze in tribuna. Conclude 15esima la Ferrari numero 83 iscritta dal team privato AF Corse.

Con il risultato ottenuto in gara sale a quota sei il numero di vittorie assolute della 499P dall'esordio nella top class dell'endurance: i tre successi del 2025 (in Qatar, a Imola e in Belgio) si sommano a quelli del 2024 (a Le Mans con la vettura numero 50 di Fuoco-Molina-Nielsen e al COTA con la numero 83 di AF Corse) e alla vittoria alla 24 Ore di Le Mans del Centenario, nel 2023, con Pier Guidi-Calado-Giovinazzi.