Fiorentina: allenamento al Franchi con 5000 tifosi, debutto di Valentini e addio di Quarta

Almeno cinquemila tifosi hanno assistito al primo allenamento del 2025 della Fiorentina, svolto all'interno dello stadio Franchi. La squadra viola è tornata al lavoro dopo due giorni di riposo in vista della sfida interna con il Napoli contro cui inaugurerà sabato alle 18 il nuovo anno: fra i presenti anche il difensore argentino Nicolas Valentini proveniente a parametro zero dal Boca Juniors, operazione conclusa in estate. Per il giocatore visite mediche, firma sul contratto fino al 2029 e un primo impatto con i nuovi compagni.

Sembra in dirittura d'arrivo anche il prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni del centrocampista Michael Folorunsho, ai margini nel Napoli, scelto per riempire il vuoto lasciato da Edoardo Bove: l'ex giocatore della Roma, fermato dal malore che lo ha colpito un mese fa durante la gara con l'Inter, per cui gli è stato impiantato un defibrillatore, era oggi insieme alla squadra ed è stato salutato con grande calore dal pubblico. Fra l'altro, verso la fine dell'allenamento, un sostenitore viola si è sentito male ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente, senza dover ricorrere al ricovero in ospedale. Lo stesso Bove si è poi recato di persona a sincerarsi delle condizioni del tifoso, fra gli applausi.

La sessione di oggi è stata anche l'ultima in maglia viola, dopo quattro stagioni, per Martinez Quarta che visibilmente commosso ha salutato i tifosi: il centrale argentino tornerà in patria, al River Plate, una cessione che porterà nelle casse della Fiorentina una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. ''Martinez Quarta è un grande professionista, è stato a Firenze tanti anni giocando benissimo, resterà sempre nel cuore della gente'' - ha dichiarato ai canali ufficiali del club Riccardo Sottil che poi ha aggiunto: ''E' stato molto bello ritrovarsi qui tutti insieme, allenarsi il primo dell'anno insieme ai nostri tifosi, non ce li aspettavamo così numerosi, c'è un clima di grande entusiasmo e armonia, questo è un gruppo unito, che non molla mai. Il gol del 2-2 alla Juventus? A Torino abbiamo fatto una grande prestazione conquistando un pareggio importante. Ora cercheremo di recuperare energie perché sabato ci aspetta un'altra grande squadra, dobbiamo prepararci nel modo migliore''.