Gianluca Scamacca torna in gruppo: possibile rientro contro Bologna in Coppa Italia

Gianluca Scamacca è rientrato parzialmente in gruppo, nell'allenamento pomeridiano che l'Atalanta sta svolgendo oggi a Zingonia, potrebbe essere disponibile per la sfida di Coppa Italia contro il Bologna del 4 febbraio, se non addirittura già sabato per la partita casalinga di campionato contro il Torino. L'attaccante classe 1999 si era rotto il crociato anteriore sinistro lo scorso 4 agosto in amichevole a Parma ed era stato operato in artroscopia il giorno successivo a Villa Stuart (Roma).

Rispetto al 2-2 di Barcellona in Champions League è da prevedere un turnover mirato, anche a causa delle assenze di in attacco di Lookman e in difesa di Scalvini, che ieri sera si è infortunato alla spalla sinistra. In dubbio anche Kolasinac, sottopostoso oggi soltanto a terapie dopo il problema alla caviglia di ieri sera. Nel caso arretrerebbe De Roon nel reparto insieme a Hien e Djimsiti con conseguente spostamento in mediana di Pasalic accanto a Ederson. Sulle fasce, Ruggeri torna a sinistra dal 1' con ballottaggio a destra fra Bellanova, Zappacosta e il favorito Cuadrado, già titolare a Como. In attacco, infine, Samardzic tra le linee alle spalle di Retegui e Zaniolo.