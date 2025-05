Giro d'Italia: Trionfo di Simone Yates e Celebrazione del Ciclismo Italiano

"Una tappa semplicemente splendida". Così Roberto Pella, presidente della Lega ciclismo professionistico, commenta la frazione del Giro che incorona Simone Yates, a conclusione di "uno spettacolo" della corsa rosa "che fa grande l'Italia". Pella parla di "Giro combattuto fino all'ultimo metro" e di una "una giornata di ciclismo vero, esaltata da uno scenario straordinario come quello della Cima Coppi, dove il pubblico ha risposto formando un autentico muro umano a bordo strada (600.000 le persone sul percorso), a testimonianza del legame profondo tra Giro e popolo italiano. Bravi Yates, Del Toro, Carapaz per lo spettacolo".

A nome della Lega, Pella ha anche rivolto "un sentito ringraziamento e un caloroso applauso a tutti i corridori italiani e stranieri che hanno onorato la corsa rosa con coraggio, talento e spirito di sacrificio", e un "plauso speciale a Lorenzo Fortunato, che ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore". "Giulio Pellizzari, secondo nella classifica dei giovani e autore di una straordinaria top 10 nella generale, ha rappresentato al meglio il futuro del nostro ciclismo - aggiunge Pella - Complimenti anche a Christian Scaroni, vincitore della splendida tappa di San Valentino, e a Diego Ulissi, che ha indossato con orgoglio la maglia rosa, regalando emozioni a tutti gli appassionati italiani. Bravi anche Tiberi, Piganzoli, Verre (2° oggi) e Garofoli. Encomiabile Damiano Caruso, esempio di dedizione e longevità sportiva".

"Un ringraziamento speciale va al presidente Urbano Cairo, figura centrale nel successo e nella solidità organizzativa di questo Giro d'Italia. Il suo impegno nel promuovere il ciclismo italiano attraverso RCS, nostro associato di Lega, è un valore inestimabile per tutto il movimento". Complimenti anche per l'organizzatore Mauro Vegni e per la Rai. "Personalmente - conclude Pella - ho avuto l'onore di presenziare a molte tappe del Giro, incontrando corridori, tecnici, dirigenti, amministratori e tanti protagonisti del nostro ciclismo. È stato un viaggio ricco di emozioni che rafforza ulteriormente il mio impegno verso il futuro del nostro sport. Ma il grande ciclismo non si ferma con il Giro d'Italia: adesso si apre una fase intensa e appassionante con la Coppa Italia delle Regioni, che riparte con il Giro dell'Appennino, e con l'attesissimo appuntamento dei Campionati Italiani che si svolgeranno quest'anno in Friuli Venezia Giulia".