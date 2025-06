Gravina 'non mollo in un momento così delicato'

"Lasciare io? Sono convinto e lo sono quasi il 99% degli addetti ai lavori, dei delegati che mi ha dato fiducia solo qualche mese fa: quindi non capisco, non vedo diciamo possibilità di mollare in un momento così delicato" Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Parma nel corso del festival della serie A. "Alcuni attacchi li ritengo emblema di un immobilismo, sono strumentali e inutili, studiati a mirati" ha aggiunto.