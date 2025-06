Inter e Nike svelano la nuova maglia da trasferta per il Mondiale per Club 2025/26

L'Inter e Nike hanno svelato oggi la maglia da trasferta per la stagione 2025/26, che i giocatori indosseranno a Los Angeles nella partita di esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. Una divisa in cui domina il bianco, con inserti in tonalità Aqua Ghost mentre i dettagli grafici come il logo Inter, lo swoosh Nike e le patch dei Partner di maglia Betsson.Sport, Gate.io e U-Power sono realizzati in Blue Void.

"Il design del nuovo kit traduce visivamente i valori fondanti dell'Inter, inclusione e diversità, con un pattern che celebra l'idea che la forza del collettivo nasce dall'unicità di ogni singolo elemento", spiega il club nerazzurro. "L'eredità del motto Brothers and Sisters of the World, presente anche all'interno del colletto, viene così ancora una volta celebrata e rafforzata".