Jannik Sinner guida la classifica Atp, Musetti raggiunge il suo miglior piazzamento

La gerarchia del tennis mondiale è ancora dominata da Jannik Sinner davanti a Carlos Alcaraz, secondo la classifica settimanale Atp all'inizio di Roland Garros dove i due uomini forti del circuito potrebbero affrontarsi per la prima volta nella finale di un torneo del Grand Slam. Vincitore a Ginevra del suo 100o titolo, Novak Djokovic resta 6o all'ATP, mentre Flavio Cobolli sale al 26o posto (+9), il suo miglior piazzamento, dopo la vittoria ad Amburgo. Senza giocare, Lorenzo Musetti (7o) raggiunge la sua classifica migliore e passa davanti a Casper Ruud (8o), che non ha difeso il suo titolo a Ginevra. Classifica Atp: 1. Jannik Sinner (ITA) 10.380 punti 2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.850 3. Alexander Zverev (GER) 7.285 4. Taylor Fritz (USA) 4.675 5. Jack Draper (GBR) 4.610 6. Novak Djokovic (SRB) 4.230 7. Lorenzo Musetti (ITA) 3.860 (+1) 8. Casper Ruud (NOR) 3.655 (-1) 9. Alex De Minaur (AUS) 3.635 10. Holger Rune (DEN) 3.440