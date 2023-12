Jannik Sinner, l'italiano con più punti Atp della storia

Jannik Sinner chiude il 2023 al quarto posto del ranking mondiale (record per un giocatore italiano) con un totale di 6490 punti Atp, il bottino più alto mai ottenuto da un tennista italiano dal 2009, anno in cui l'Atp ha introdotto il sistema che assegna 2000 punti ai vincitori degli Slam e la metà esatta ai campioni dei Masters 1000. Se si considera l'anomalo ranking del 2022, con i 6490 punti Sinner sarebbe stato terzo nel 2010 dietro Nadal (12450) e Federer (9145), ma davanti a Djokovic (6240). Sarebbe stato terzo anche nel 2013 (David Ferrer 5800 punti), nel 2016 (Milos Raonic 5450 punti), nel 2017 (Grigor Dimitrov 5150) e nel 2018 (Federer 6420). Nella peggiore delle ipotesi, con 6490 punti, Sinner sarebbe stato sesto nel 2009, 2012 e 2020. Al secondo posto nella speciale classifica degli italiani che hanno ottenuto più punti Atp nel ranking di fine anno c'è Matteo Berrettini del 2021 (4568 punti, 1200 dei quali grazie alla finale di Wimbledon, 600 per la finale di Madrid e 500 per la vittoria al Queen's). Al terzo posto c'è ancora Jannik Sinner con i 3350 punti del 2021, al quarto Matteo Berrettini con 3075 punti del 2020, al quinto Matteo Berrettini con i 2870 punti del 2019 e al sesto Jannik Sinner con i 2410 punti del 2022. Se si escludono Berrettini e Sinner, il primo nome differente è quello di Fabio Fognini che nel 2020 (a causa della classifica modificata per la pandemia) ha totalizzato 2400 punti Atp, 1000 dei quali per la vittoria a Monte Carlo 2019. Sopra i 2000 punti ci sono ancora il Berrettini del 2022 (2375 punti) e il Fognini del 2018 (2315 punti) e 2019 (2290 punti).