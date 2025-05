Jasmine Paolini: Successo agli Internazionali d'Italia e la sfida del doppio

Quello di Roma è un "torneo particolare, è bello giocare con questo pubblico ma forse crea un pochino di aspettative. Sono contenta di come l'ho gestita oggi, piano piano è andata meglio. E' una partita che poteva essere complicata. Spero di essere più sciolta nella prossima partita, ho avuto un po' di alti e bassi ma credo che nei punti importanti ho fatto bene ed è questo quello che conta". Così Jasmine Paolini, poco dopo il match vinto contro Sun con il punteggio di 6-4, 6-3, dice la sua sul cammino negli Internazionali d'Italia. "Tutti vogliamo far bene qui, arriviamo qua e, almeno io, cerco di tenere le aspettative basse. Si vuole far bene e questa cosa a volte ti dà troppa carica emotiva - prosegue l'azzurra -. Sono contenta di aver già fatto meglio dell'anno scorso, spero di giocare meglio e sono contenta. Per vedere se mi sono sbloccata bisognerà aspettare il prossimo match, ma ben venga giocare queste partite al Foro Italico". Infine, a chi chiede se giocare singolare e doppio le pesa, Paolini risponde che "ci sono pochi tornei dove vado avanti in tutti e due. L'anno scorso il doppio mi ha aiutato tanto, spero mi aiuti anche quest'anno e il programma è di giocare entrambi. Per il momento mi diverto, mi aiuta e continuerò a farlo", conclude.