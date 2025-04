Jelena Ostapenko trionfa a Stoccarda: sconfitta Sabalenka in finale

Jelena Ostapenko, numero 24 WTA, ha completato un torneo da fuoriserie a Stoccarda. Dopo aver battuto per la sesta volta su sei nei quarti Iga Swiatek, in finale ha lasciato cinque game alla numero 1 Aryna Sabalenka. In una partita mai davvero in discussione, si è imposta 6-4 6-1 e ha conquistato il titolo del WTA 500 alla "Porsche Arena" di Stoccarda, in Germania.

La lettone è la prima giocatrice a vincere un torneo Wta sulla terra battuta dopo aver battuto le prime due giocatrici del mondo dal 2012. L'ultima a riuscirci era stata Serena Williams a Madrid, sconfiggendo Victoria Azarenka e Maria Sharapova.