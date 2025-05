Matteo Berrettini: "Felice di tornare a Roma, ma il problema all'addome è come criptonite"

"Sono felice di tornare a Roma, perché ho visto i fantasmi degli anni precedenti a Madrid. Ma ho messo la testa giù e iniziato a lavorare. Il team è stato fondamentale per non buttarmi giù. Cercherò di godermi l'atmosfera che per troppi anni mi è stata portata via". Lo ha detto Matteo Berrettini durante la conferenza stampa agli Internazionali d'Italia. "Sono contento del lavoro che sto facendo per non cadere quando barcollo - ha aggiunto -. Poi credo che a un certo punto della carriera le vittorie contino meno delle emozioni".

Commentando il suo problema all'addome ha spiegato: "Non è semplice, alla fine diventa un po' come la criptonite, anche se non è grave come in passato ti senti più debole ad affrontare certe cose. Il problema all'addome poi molto difficile da gestire, per quello alcune volte mi blocco, mentre altre no".

Infine una battuta su Fognini che oggi ha detto che sarebbe stata la sua ultima partecipazione a Roma e che potrebbe essere il suo avversario al secondo turno. "Ci sarebbe da parlare tanto. E' stato il portabandiera italiano del tennis per tantissimi anni. Quando ero piccolo guardavo le sue imprese e sono arrivato nel tour nel suo momento migliore. E nonostante abbiamo caratteri diversi, l'ho studiato. Se ha preso questa decisione evidentemente sento che sia il momento giusto per lui", ha concluso Berrettini.