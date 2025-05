Mattia Furlani si prepara per il Golden Gala: "Sfida emozionante con Tentoglou"

Tentoglou? Essendo rivali sto cercando di avvicinarmi il più possibile a lui, fino a superarlo. Il Golden Gala sarà un'ottima occasione per scontrarci in un contesto stimolante, di più c'è solo il mondiale. Con il pubblico di casa poi, sarà un'emozione incredibile". Così Mattia Furlani, campione del mondo indoor nel salto in lungo, durante la presentazione del Golden Gala a Roma. L'esperienza dell'azzurro ad Atlanta 'è stata bellissima', ha spiegato il lunghista. "Uscire fuori di casa e vedere come si allenano i più forti del mondo è impagabile. Ti fortifica", ha aggiunto.

E poi ancora: "Ci sono tante lacune ancora da colmare, sia a livello tecnico che fisico, ma con il tempo e l'esperienza miglioreranno sempre di più. La programmazione sarà fondamentale per avere il picco di forma ai mondiali di Tokyo a settembre, ora siamo all'inizio. Il lavoro vero proprio ci sarà a luglio". Ha concluso parlando della possibilità di fare qualche gara di sprint: "Perché no, magari già quest'anno sui 100m. Può essere benefico per il mio futuro nel lungo".