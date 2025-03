Mattia Furlani trionfa con l'oro nel salto in lungo ai Mondiali di Nanchino

"Mai pensavo di poter competere con i grandi del mondo, esserci riuscito é un onore". Mattia Furlani gioisce dell'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino. "Ho condotto un'ottima gara, ma potevo fare anche meglio, aspiro a fare meglio - ha aggiunto l'azzurro - Comunque sono contentissimo. Anche la rincorsa migliora, salto dopo salto".

Furlani ha vinto con un lungo di metri l'8,30, "arrivato in un tentativo che doveva servire a qualificarmi". Questo oro "per me é qualcosa fuori dal normale, ora devo continuare così. I mondiali di Tokyo? Con tenacia e cattiveria si può fare ancora meglio" ha concluso.