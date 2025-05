Mattia Zaccagni: "Vincere lo scudetto con la Lazio sarebbe magico"

"Vincere lo scudetto con la Lazio sarebbe magico. Bisogna sempre credere ai sogni e soprattutto bisogna porsi degli obiettivi. Champions? È ancora tutto aperto, la lotta salvezza è anche quella per l'Europa sono aperte a qualsiasi risultato, forse come non è mai successo negli ultimi anni. Noi ci siamo, stiamo sul pezzo, mancano due partite e daremo il massimo, dobbiamo credere di poter vincere a Milano, anche senza di me". Cosi Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, a margine della presentazione del libro "Diluvio e delirio" presentato oggi a Formello, dice la sua sulle possibilità della squadra di Baroni.

"Chi apprezzo tra i calciatori dello scudetto? Ce ne sono tanti, era squadra di grandi giocatori e grandi personalità. Ho sempre avuto un debole per Nedved" prosegue l'esterno laziale. Mentre sulla possibilità di conquistare un trofeo ammette come "per costruire una squadra che competa per lo scudetto vanno messe basi solide. Io penso che piano piano le stiamo mettendo e che la Lazio può iniziare a pensare di vincere qualcosa".