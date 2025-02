Mirra Andreeva, la più giovane finalista WTA 1000 a Dubai

A 17 anni e 298 giorni, la russa Mirra Andreeva è diventata a Dubai la più giovane giocatrice della storia a qualificarsi per la finale di un WTA 1000. Andreeva, numero 14 al mondo, ha battuto in semifinale la kazaka Elena Rybakina (n.7) per 6-4, 4-6, 6-3 e domani sfiderà per il titolo la vincitrice della seconda semifinale tra la danese Clara Tauson (n.38) e la ceca Karolina Muchova (n.17).

Lunedì Andreeva raggiungerà il suo miglior piazzamento in carriera, salendo all'11/o posto in caso di sconfitta o entrando nella Top 10 in caso di vittoria. Dopo aver battuto la numero 2 al mondo Iga Swiatek nei quarti di finale, la russa è già la giocatrice più giovane dal 2007 ad aver battuto avversarie della top 10 cinque volte.