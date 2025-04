Napoli supera Monza 1-0 e aggancia l'Inter in classifica di Serie A

Napoli vince 1-0 a Monza in un anticipo della 33/a giornata di serie A. Gli azzurri hanno faticato all'inizio contro la retroguardia dei brianzoli, trovando solo un paio di occasioni con McTominay e Rrahmani, e il primo tempo si è concluso senza reti. A metà ripresa il Napoli ha accelerato e dopo una chance per Politano ha trovato il vantaggio con un colpo di testa dello scozzese al 27'. In attesa di Bologna-Inter di domani, la squadra di Conte ha agganciato i nerazzurri a 71 punti.