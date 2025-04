NBA: I Clippers battono i Warriors e si preparano a sfidare Denver nei playoff

Warriors contro i Clippers, la partita più importante della giornata, che ha visto tutte le 30 franchigie Nba giocare l'ultima partita della stagione regolare, si è conclusa per ultima con la vittoria dei californiani che all'ottavo successo (124-119) consecutivo conservano il quinto posto: ora sfideranno al primo turno i campione 2023 di Denver. Davanti al suo pubblico, Stephen Curry (36 punti, 3 rimbalzi, 6 passaggi), affiancato da Jimmy Butler (30 punti), è stato monumentale alla fine dell'incontro, ma ha visto il collettivo dei Clippers tenergli testa. I Warriors sono settimi e martedì ospiteranno Memphis (ottavo) per uno scontro che vedrà il vincitore sfidare Houston al primo turno degli spareggi.

I Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (43 punti) e Rudy Gobert (19 punti, 18 rimbalzi) battono Utah Jazz (116-105) e risalgono al 6o posto per sfidare nel primo turno dei play-off i Los Angeles Lakers (3o) di LeBron James e Luka Doncic. Sacramento (9o) ospiterà mercoledì Dallas (10o), che non assomiglia più al finalista 2024, tra la partenza di Luka Doncic e l'assenza per infortunio di Kyrie Irving. I Thunders di Oklahoma City hanno concluso la loro splendida stagione con il 68mo successo (14 sconfitte) a New Orleans (115-100): avrà così il vantaggio del campo fino ad una eventuale finale grazie al miglior bilancio dell'intera lega.

Le posizioni in classifica sono bloccate a est. gli Hawks, hanno battuto 117-105 i Magic di Orlando che ritroveranno già martedì nella prima partita dei playoff in Florida. Il vincitore di questa gara secca andrù ai play-off contro i campioni in carica di Boston, vincitore contro Charlotte 93 a 86 con 34 punti da Payton Pritchard. Il perdente degli Hawks-Magic avrà un'altra opportunità venerdì per raggiungere gli spareggi contro il vincitore della partita di mercoledì tra i Miami Heat e i Chicago Bulls. Miami ha finito per perdere domenica contro Washington 119-118 nonostante 41 punti e 10 rimbalzi di Jaime Jaquez Jr. I Cleveland Cavaliers, che finiscono in testa all'Est (64 vittorie - 18 sconfitte), hanno perso dopo due tempi supplementari contro l'Indiana (126-118).