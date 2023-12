Open Australia: 5 azzurri e 5 azzurre nel main draw, Sinner top

Saranno almeno dieci - cinque uomini e cinque donne - gli azzurri al via nei tabelloni principali dell'Australian Open, primo Slam del 2024 al via domenica 14 febbraio a Melbourne. Nel main draw maschile saranno in gara Jannik Sinner (n.4 Atp), Lorenzo Musetti (n.27), Matteo Arnaldi (n.44), Lorenzo Sonego (n.46) e Matteo Berrettini (n.92). Gli organizzatori hanno comunicato anche le 32 teste di serie, che vedono Sinner al n.4 alle spalle di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. L'Italia non aveva un giocatore tra le prime quattro teste di serie in un torneo del Grande Slam dal 1977, quando Adriano Panatta, campione uscente, iniziò il torneo del Roland Garros da testa di serie numero 2 dietro Ilie Nastase. Al torneo femminile sono già ammesse Jasmine Paaolini (n.30 Wta), Martina Trevisan (n.42), Elisabetta Cocciaretto (n.48), Camila Giorgi (n.53) e Lucia Bronzetti (n.61).