Prosecco Imoco Conegliano e Numia Vero Milano in finale Coppa Italia pallavolo femminile

Sono Prosecco Imoco Conegliano e Numia Vero Milano, per il terzo anno consecutivo, le due finaliste della Coppa Italia di pallavolo femminile. Nella prima partita della Final Four di Bologna, sul parquet dell'Unipol Arena davanti a 6.850 spettatori, Conegliano ha battuto l'Igor Gorgonzola Novara per 3-0 (25-20, 25-23, 25-23), mentre nella seconda semifinale Milano ha prevalso sulla Savino Del Bene Scandicci per 3-2 (25-21, 19-25, 25-23, 19-25, 15-12).

Spettacolare, in Milano-Scandicci, il duello tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, mattatrici della sfida con 30 punti a testa.