Salernitana-Samp definitivamente sospesa, doriani in B

Salernitana-Samp e' stata definitivamente sospesa per gli incidenti provocati dai tifosi campani, dal 65' del ritorno dei play out che vedeva i doriani avanti 2-0 e in vista della salvezza in B. Dopo un primo stop di un quarto d'ora, con le squadre tornate nello spogliatoio, Doveri ha provato a far ripatire l'incontro ma un nuovo lancio di seggiolini ha costretto allo stop definitivo. Il risultato non sara' omologato, ma con lo 0-3 a tavolino per la Salernitana sara' sancita la retrocessione in C dei campani e la permanenza in B dei doriani.