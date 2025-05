Samp in C: tifoso Olly 'sei stata al mio fianco,io resto al tuo'

"Sei stata al mio fianco e io resterò al tuo. Forza Sampdoria", E' il messaggio che Olly, il vincitore di Sanremo 2025 e tifoso blucerchiato, ha postato commentando la retrocessione in serie C della sua squadra del cuore. L'artista, il cui vero nome è Federico Olivieri, ha pubblicato una foto in cui sventolano le bandiere della squadra con due cuori rossi.