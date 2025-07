Silverstone: 3/e libere a Leclerc davanti a Piastri

Temperatura dell'aria giù di oltre 10 gradi rispetto a ieri e cielo coperto hanno accolto le terze libere della Formula 1 a Silverstone. Confermando che la Ferrari arrivata in Gran Bretagna é in un buon momento di forma, il più veloce é stato Charles Leclerc in 1'25"498, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri ad appena 68 millesimi. Terza la Red Bull di Max Verstappn ad 87 millesimi, davanti alla McLaren di Lando Norris (+0.108). Solo 11mo Lewis Hamilton, che mentre era impegnato nel suo ultimo tentativo di giro veloce é stato rallentato dalle bandiere rosse, esposte per l'uscita di pista di Gabriel Bortoleto (Sauber) ad un minuto dal termine della P3. Problemi anche per Oliver Bearman, a muro mentre percorreva la via di rientro ai box.