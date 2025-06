Simone Alessio trionfa al WT Grand Prix Challenge di Charlotte

Simone Alessio conquista una medaglia d'oro pesantissima al WT Grand Prix Challenge di Charlotte, negli Stati Uniti, imponendosi nella categoria olimpica dei +80 kg. Per il bronzo olimpico di Parigi si tratta di un debutto perfetto tra i massimi: sei vittorie su sei incontri, nessun round perso e pass diretto per il Roma Grand Prix 2026.

Il percorso di Alessio è stato netto fin dai primi turni, con successi su Thiam (Canada), Sansores (Messico), Alves (Brasile) e Plonis. Ai quarti ha superato 4-3 per due round il bielorusso, mentre in semifinale ha dominato lo spagnolo Ivan Garcia (7-5, 14-2). In finale, l'azzurro ha gestito con lucidità il confronto col britannico Caden Cunningham: 7-4 il primo round, 5-5 il secondo, ma sufficiente per chiudere i conti e salire sul gradino più alto del podio. "Ho vinto combattendo bene in tutto il percorso - ha dichiarato - e non ho perso neanche un round. Questo mi dà grande fiducia."

Gara positiva anche per Vito Dell'Aquila, che torna in zona podio nei -58 kg con un quarto posto. L'azzurro, al rientro dopo nove mesi di stop, ha centrato la semifinale grazie a tre vittorie convincenti, prima di cedere al coreano Kim e sfiorare il bronzo contro il kazako Tleules. Un segnale incoraggiante verso i prossimi impegni.