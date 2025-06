Simone Inzaghi parla della sua scelta di lasciare l'Inter per Al Hilal

"Se questo è il prezzo che devo pagare per i miei quattro anni all'Inter, sono felice di pagarlo, ma non è nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutti. Parlo dell'Inter, dei tifosi, della dirigenza, dei giocatori": cosi', nella notte italiana, Simone Inzaghi ha replicato dagli Stati Uniti, dove stasera esordisce sulla panchina dell' Al Hilal nel Mondiale per club contro il Real Madrid, alle polemiche per la rivelazione che la sua scelta di andare al club arabo era stata presa prima della finale Champions, poi persa 0-5 col Psg.

"Credo che anche loro, per il bene dell'Inter, fossero convinti che la cosa giusta da fare fosse separarsi, con grande dolore da parte di tutti", ha aggiunto il tecnico ex nerazzurro, rispondendo alle domande sul caso: poco prima della sua conferenza, era stato infatti il direttore generale del club arabo, Esteve Calzada, a rivelare che l'accordo con il tecnico italiano era concluso prima della finale di Champions, ma che per rispetto Inzaghi aveva chiesto di aspettare dopo per la firma. "Oggi, come spesso e' accaduto nei miei quattro anni all'Inter, ho ascoltato tutto. So che mi manchera' tutto, anche questo, anche le accuse piu' ingiuste chemi sono state rivolte negli ultimi quattro anni", ha commentato il tecnico.

"Ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia comfort zone dopo diversi anni all'Inter - ha concluso Inzaghi - Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove".