Sinner, "Oggi giocato in modo perfetto" ai Finali ATP

"Oggi abbiamo preparato la tattica perfettamente. Sono riuscito a giocare in modo impeccabile", ha commentato Jannik Sinner nell'intervista post-partita sul campo dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas. "Ieri ho guardato molti video di Stefanos e oggi sono riuscito a giocare a un livello eccellente. Speriamo di mantenere questo trend. Sono felice di incontrare persone forti. Ho fatto una stagione straordinaria finora, era il nostro obiettivo venire qui. La prima partita è andata benissimo. Il sostegno del pubblico è qualcosa di incredibile. Non è solo importante la crescita, ma anche la destinazione e per noi la destinazione quest'anno era venire qui".